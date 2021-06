Die Quantentechnologie hat das Potenzial, auch in der Chemie- und Pharmaindustrie Anwendungen zügiger zur Marktreife zu bringen. Darum haben zehn deutsche Unternehmen um BASF und Merck, das Konsortium Qutac für Quantencomputing gegründet. Der Name Qutac steht für Quantum Technology and Application Consortium. Weitere Gründungsmitglieder sind neben den oben genannten auch Boehringer Ingelheim, BMW, Bosch, Infineon, Munich Re, SAP, Siemens und Volkswagen. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, Quantencomputing weiterzuentwickeln, um es für Anwendungen in den Branchen Technologie, Chemie, Pharma, Versicherung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...