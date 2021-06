"Wir sind für die nächsten paar Jahre gut aufgestellt. Unsere Kapazitätsreserven reichen für rund 1,1 Milliarden Franken Umsatz", sagte CEO Michael Allison in einem Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" (online, Ausgabe 12.6.). Das Werk am Sitz in Haag sei ausgelastet. Zusätzliche Volumen decke man aus Malaysia ab, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...