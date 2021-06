Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" wieder die Unternehmens-News heimischer Börsenotierten kommentiert. Hier einige Fazits: Erste Group-Analysten zum Dividenden-Vorschlag des Strabag-Syndikats: "Der hohe Dividendenvorschlag (Dividendenrendite von rund 18%) kam überraschend, wir sehen ihn aber durchwegs positiv. Einerseits würde die Überkapitalisierung der Strabag positiv beeinflusst und die Eigenkapitalrendite erhöht. Andererseits würde dieser Schritt den Aktienkurs positiv beeinflussen, sodass ein Verkauf des 25%-Anteils von Herrn Deripaska (Einstiegskurs bei rund EUR 43-44/Aktie) wieder in greifbare Nähe rücken könnte. Im besten Fall könnte dieser Anteil bei einem Verkauf den niedrigen Streubesitz erhöhen und so den Liquiditätsabschlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...