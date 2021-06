Geo Group - GEO: Knast-REIT mit Short-Squeeze-Chance >>> PULLBACK-SETUP <<<

Steuerbegünstigter Betreiber von Gefängnissen Geo Group (GEO) mit Leerverkaufsanteil von 35.28%.

Symbol: GEO ISIN: US36162J1060

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate:

Rückblick: Das Wertpapier liegt im Halbjahresvergleich über 23 Prozent im Minus. Der hohe Short-Float-Anteil hat in sozialen Medien für Aufmerksamkeit gesorgt. Womöglich haben entsprechende Diskussionen für den jüngsten Kurssprung gesorgt, indem Leerverkäufer sich genötigt sahen, ihre Aktien zurückzukaufen. Derzeit könnte sich eine Unterstützungslinie bei 7 USD ausbilden.

Chart vom 11.06.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 7.40 EUR





Meine Expertenmeinung zu GEO

Meinung: Das Unternehmen betreibt Gefängnisse in den USA, Australien, Südafrika und im Vereinigten Königreich und genießt als Immobilein-REIT steuerliche Vorteile. Das Geschäftsmodell privater Haftanstalten ist umstritten, daher gibt es immer wieder Druck von politischen Parteien und NGOs. Aus fundamentaler Sicht könnte die Aktie nun ein Schnäppchen sein. Der immer noch hohe Leerverkaufsanteil von 35.28 Prozent könnte den Kurs in Kürze in Richtung des letzten Pivot-Hochs katapultieren.

Setup:

Mögliches Setup: Wir orientieren uns an der letzten Tageskerze und würden Trigger und Stopp Loss darüber und darunter setzen. Das Kursziel wäre das letzte Pivot-Hoch. Frische Quartalszahlen gibt es wieder am 9. August, so dass wir den Trade im Erfolgsfall lange laufen lassen könnten.

Aussicht: BULLISCH

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/geo-group-geo-knast-reit-mit-short-squeeze-chance/

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in GEO.

Veröffentlichungsdatum: 12.06.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

