Aktien: Tesla punktet in China - Aktie macht Mut

Tesla kann sich über ein boomendes Geschäft in China freuen: Die Zuwächse fallen deutlich aus. Gleichzeitig meldet der Elektroautopionier aber einen Rückschlag bei einem Prestigeprojekt.

Der US-Elektroautobauer Tesla setzt verstärkt auf den chinesischen Markt. Bislang ist er nach dem US-Heimatmarkt der zweitwichtigste Absatzmarkt, steht für rund ein Drittel des Gesamtumsatzes des Konzerns. Die jüngsten China-Daten lassen Tesla-Gründer Elon Musk jubeln. Aber es gibt auch eine negative Nachricht.

Angaben der chinesischen Pkw-Verbandes CPCA zufolge setzte boomt das Geschäft von in China hergestellten Tesla-Modellen: Der Absatz im Reich der Mitte - inklusive Exporte - lag demnach im Mai bei 33.463 Elektroautos. Laut CPCA entspricht das einem Zuwachs zum Vormonat von mehr als 29 Prozent. Tesla produziert in China derzeit in Shanghai die Modelle S Limousine und Y.

Einen Rückschlag vermeldete Tesla indes beim Model S Plaid+. Die Hochleistungsvariante des Model S werde nicht weiter verfolgt, hieß es: "Plaid+ ist ausgesetzt". Das Topmodell hatte den Angaben zufolge eine Reichweite von bis zu 660 Kilometer, beschleunigte von 0 auf 100 Stundenkilometer in drei Sekunden und wurde mit einer Spitzengeschwindigkeit von 320 Kilometer pro Stunde ausgewiesen.

Tesla-Aktie mit Erholungsversuch

Die Aktie von Tesla befindet sich noch immer seit Mitte Januar in einem Abwärtstrend. In den vergangenen Tagen hat sich der Titel allerdings an der Aufwärtstrendlinie des übergeordneten Aufwärtstrends stabilisiert. Auch die 200-Tagelinie (rot) steigt noch an. Hinzu kommt ein steigender MACD (Momentum), der eine positive Dynamik signalisiert. Daher erscheint ein Test des Widerstands bei 665 Dollar möglich, knapp darunter verläuft auch die Abwärtstrendlinie.

