Weiterer Auftrag für Andritz: Das Unternehmen erhielt von der chinesischen Jiangxi Five Star Paper Co den Auftrag zur Lieferung von vier PrimeCoat Jet-Streichaggregaten zum Online-Streichen für das Werk im Bezirk Hukou (Jiujiang Stadt). Die Inbetriebnahme ist für 2021 vorgesehen. Zhang Yanchen, Stellvertretender Geschäftsführer, Jiangxi Five Star Paper Co., Ltd., sagt: "Wir blicken der Installation der neuen Streichaggregate freudig entgegen. Dank der ANDRITZ Jet-Streichtechnologie und der zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten werden wir an Flexibilität gewinnen. Wir erwarten weniger Wartung, niedrigere Bedienkosten und eine höhere Qualität des Endprodukts."

