Mit leichten Gewinnen konnte die heimische Börse in das Wochenende gehen, der ATX schaffte einen Anstieg von 0,5%, positive Impulse kamen unter anderem am Nachmittag vom US-Konsumklimaindex. Bei den Einzelwerten war voestalpine sehr gesucht und konnte um 3,3% zulegen, die Credit Suisse hatte das Kursziel für den Stahlkonzern von 34,0 Euro auf 35,78 Euro erhöht und die Empfehlung als "Neutral" bestätigt, positiv wurde vor allem der stark gestiegene Free Cash Flow hervorgehoben. Die Erste Group hat das Kursziel für S Immo auf 26,0 Euro erhöht, allerdings die Empfehlung von "Buy" auf "Accumulate" gekürzt, das Immobilienunternehmen schloss prozentuell unverändert bei einem Kurs von 22,25 Euro, was exakt dem ...

