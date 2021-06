FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem Umfeld der Erneuerbaren Energien haben am Montag kräftig von politischem Rückenwind profitiert. So schnellten die Papiere des Windkraftanlagenherstellers Nordex an der Spitze des rekordhohen Index der mittelgroßen Werte MDax um rund sieben Prozent in die Höhe. Die Anteilsscheine des Wind- und Solaranlagenbetreibers Encavis gewannen fast vier Prozent. Im deutschen Leitindex Dax hatten die Aktien von Siemens Energy mit einem Plus von dreieinhalb Prozent die Nase vorn.

Börsianer verwiesen als Antrieb unter anderem darauf, dass die führenden westlichen Industriestaaten bei ihrem G7-Gipfel am Wochenende bei den gemeinsamen Klimazielen neue Einigkeit demonstriert hatten. Die G7-Staaten bekannten sich zum Beispiel zur Verringerung des Ausstoßes von Kohlendioxid bis 2030 um etwa die Hälfte gegenüber 2010 und Klimaneutralität bis spätestens 2050.

Zudem wurde angeführt, dass die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annelena Baerbock, auf dem Parteitag am Wochenende der deutschen Industrie einen "Pakt" vorgeschlagen hatte. Demnach sollen Unternehmen jene Kosten ausgeglichen werden, die sie zusätzlich bis jetzt noch erbringen müssen, wenn sie klimaneutral werden wollen. Das bedeutet, dass dann kein Kohlendioxid mehr ausgestoßen werden soll oder CO2-Emissionen vollständig kompensiert werden./la/mis