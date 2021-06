Covestro -1.73% RobinKarl (RSIAG): Covestro wird mit ca. 5.5% des Gesamtvolumens gewichtet. Die Analyse basiert auf einem rein Technischen Aspek. Diese werde ichnun versuchen in Worten zu erläuterm. Der CCI (Commodity Channel Index) befindet sich im überverkauften -100er Bereich und generiert somit ein Kaufsignal. Der MACD unterschreitet die Signallinie also den Nullpunkt, somit wird ein poentielles Kaufsignal geschaffen. Da sich Covestro in einer Seitwärtsphase befindet (Im Tageschart betrachtet zwischen 53.30 und 59.50) bietet es sich ein die Stochastik mit einzubinden, diese signalisiert uns ebenfalls ein Kaufsignal. Abgesehen von den Indikatoren und Oszillatoren welche alle für einen Kauf sprechen, befinden wir uns laut Dow immernoch in einem ...

