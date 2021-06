Baader Bank und die Wiener Börse veranstalten am 15. Juni 2021 zum zweiten Mal in Folge die digitale Konferenz "Virtual Austrian Conference". Insgesamt werden an der eintägigen Konferenz 38 Investoren, überwiegend aus London, an 53 One-on-One & Group Meetings teilnehmen. Mit dabei sind laut Wiener Börse: Agrana, Andritz, Atrium, EVN, FACC, Flughafen Wien, Immofinanz, Lenzing, Mayr-Melnhof Karton, OMV, Österreichische Post, Palfinger, Polytec, Semperit, SBO, Uniqa und voestalpine.

