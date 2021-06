Johnson & Johnson muss aufgrund eines Produktionsfehlers mehrere Millionen Impfdosen seines Covid-19-Vakzins vernichten. Betroffen ist das Werk eines Lohnherstellers in Baltimore. Die Dosen aus verschiedenen Chargen sind laut der US-Arzneimittelbehörde FDA durch mögliche Kontaminationen unbrauchbar. Keiner der Beteiligten nannte eine genaue Zahl. Die New York Times berichtete unter Berufung auf informierte Kreise von 60 Mio. betroffenen Impfdosen. Der Lohnhersteller Emergent Biosolutions hatte in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...