Die aktuell längste Serie: Borussia Dortmund mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 8.49%) - die längste Serie dieses Jahr: DWS Group 13 Tage (Performance: 12.08%). Tagesgewinner war am Montag Vapiano mit 12,69% auf 0,36 (54% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -5,45%) vor Ibu-Tec mit 11,65% auf 46,00 (123% Vol.; 1W 10,31%) und Coinbase Global mit 6,78% auf 239,10 (51% Vol.; 1W 3,31%). Die Tagesverlierer: Baumot Group mit -17,11% auf 0,06 (31% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 80,00%), BioNTech mit -7,53% auf 220,58 (255% Vol.; 1W -7,38%), Signature AG mit -4,55% auf 0,63 (10% Vol.; 1W -4,55%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Nvidia (11581,53 Mio.), Microsoft (9954,05) und Alphabet (5698,59). Umsatzausreisser nach oben ...

