Es ist ein komplexes Thema, das fängt beim Namen schon an: 3D-Druck, additive Fertigung, generative Verfahren… viele Bezeichnungen, die im Grunde immer dasselbe meinen: Das Herstellen von Werkstücken, in dem ein Material Schicht für Schicht aufgetragen wird. Und mit dem Bereich Material soll dieser Beitrag auch beginnen. Eines der bisher am häufigsten eingesetzten Materialien ist Polyamid (PA). Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...