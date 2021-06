Highlight Event and Entertainment - Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung Implenia gewinnt neue Hochbauaufträge in der Schweiz und in Deutschland Leonteq erwartet Rekordgewinn für das erste Halbjahr 2021 Palfinger strebt Rekorde bei Erlös und Gewinn an, Gespräch mit Finanzchef (BöZ) VST Building Technologies schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab Airbus - Die EU und die USA sollen kurz davor stehen, den Streit über Subventionen für die Flugzeugbauer beizulegen amalphi AG gibt Abschluss der Veräußerung des Wartungsgeschäfts bekannt Moody's hebt Ausblick für Deutsche Telekom auf stabil Grenke: Vorstandsvorsitzende Antje Leminsky verlässt das Unternehmen, Michael Bücker übernimmt Lufthansa Group gibt mittelfristige Ziele bekannt und trifft ...

