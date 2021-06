Die Kapitalerhöhung bei der Lufthansa lässt nicht lange auf sich warten. Die Vorbereitungen laufen. Lordstown Management tritt geschlossen zurück. Anschuldigungen von Hindenburg Research bestätigen sich. Mister Spex kommt an die Börse. Der defizitäre Konkurrent von Apollo Optik und Fielmann will im 3. Quartal sein IPO durchführen.Der asiatische Handel lässt sich heute früh von der positiven Stimmung an der Wall Street anstecken. Bis auf die chinesischen Börsenplätze können sich alle anderen verbessern, wobei Tokio und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...