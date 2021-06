++ Europäische Märkte eröffnen voraussichtlich höher ++ Einzelhandels- und Industrieproduktionsdaten aus den USA ++ API-Bericht zeigt voraussichtlich einen Rückgang der Rohöllagerbestände ++ Trotz eines gemischten Handels an der Wall Street gestern und in Asien heute, deuten die Futures-Märkte auf eine höhere Eröffnung der heutigen Kassasitzung in Europa hin. Während die FOMC-Entscheidung (Mittwoch, 20:00 Uhr) das Schlüsselereignis der Woche ist, sollten Anleger die Veröffentlichung der Makrodaten ...

