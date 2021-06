Die Neckarsulmer Schwarz-Gruppe will den Einsatz an Kunststoffrezyklaten in den nächsten Jahren deutlich ausweiten. Bis 2025 will der Konzern durchschnittlich 20 Prozent Rezyklat in den Eigenmarkenverpackungen seiner Handelssparten Lidl und Kaufland einsetzen. Über alle Länder hinweg werden bereits durchschnittlich sechs Prozent Rezyklat in den Eigenmarkenverpackungen von Lidl und Kaufland eingesetzt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...