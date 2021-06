++ Aktien in Europa werden gemischt gehandelt ++ DE30 nähert sich den gestrigen Höchstständen ++ EU und USA erzielen Einigung über Flugzeugsubventionen ++ Die Aktien in Europa knüpfen an die gemischte Entwicklung an den asiatischen Börsen an. Die Indizes aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden legen zu, während die Aktien aus Spanien, Italien und Russland zurückbleiben. Die Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen für Mai sind die wichtigste makroökonomische Veröffentlichung des Tages (14:30 Uhr) und könnten ...

