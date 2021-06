Österreichische Post präsentiert als 26. Unternehmen in der Austrian Visual Worldwide Roadshow presented by Captrace. So moderiert das Unternehmen an: "Der Österreichische Post-Konzern - im Folgenden Österreichische Post, Konzern bzw. Post genannt - ist mit rund 23.000 Mitarbeiter*innen und einem jährlichen Umsatz von über zwei Mrd EUR führender Logistik- und Postdienstleister des Landes. Als Teil der kritischen Infrastruktur gewährleistet die Österreichische Post die Versorgungssicherheit des Landes. Das Kerngeschäft bilden die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien, Paketen sowie verschiedene Logistik- und Mehrwertdienstleistungen. Im flächendeckendsten Filialnetz Österreichs werden neben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...