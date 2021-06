Acht Unternehmen entlang der pharmazeutischen Wertschöpfungskette haben sich zusammengeschlossen und die Alliance to Zero gegründet. Die Allianz ist eine gemeinnützige Mitgliedervereinigung für Unternehmen entlang der Lieferkette für pharmazeutische Produkte. Sie unterstützt Unternehmen im Pharma- und Biotech-Sektor, um ihnen den Übergang zu Netto-Null-Emissionen im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens zu erleichtern. Dätwyler ist ein Gründungsmitglied der Alliance to Zero.Die Gründungsmitglieder der Alliance to Zero erachten die Zusammenarbeit entlang der gesamten pharmazeutischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...