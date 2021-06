UBM hat die Emission der ersten tief nachrangigen Sustainability-Linked Anleihe (Hybridanleihe) über 100 Mio. Euro abgeschlossen. Der Kupon wurde bei 5,50 Prozent festgelegt. Erst vor wenigen Wochen hat der Immobilien-Entwickler eine 150 Mio. Euro schwere Sustainability-Linked Anleihe (Senior Bond) platziert. "Der Run von internationalen Investoren auf unsere erste Hybridanleihe mit Nachhaltigkeitsbezug beweist einmal mehr das große Vertrauen des Kapitalmarkts in die UBM und die neue Strategie green. smart. and more.", sagt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development AG.UBM ( Akt. Indikation: 41,00 /41,30, -0,12%) Strabag hat einen 99 Mio. Euro-Auftrag in Polen gewonnen. Die Generaldirektion für Nationalstraßen und Autobahnen, GDDKiA, hat den Bau ...

