Semperit wird im Herbst dieses Jahres eine neue Produktionsstätte für Gummidichtungen in den USA eröffnen und den derzeitigen Hauptsitz sowie das Vertriebslager für Nordamerika von Stone Mountain/Georgia nach Newnan/Georgia verlegen. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf insgesamt 9 Mio. Dollar (ca. 7,4 Mio. Euro); das Unternehmen plant 70 Arbeitsplätze zu schaffen. "Kundennähe ist eines der strategischen Leitmotive von Semperit. Mit unserem Engagement und Investitionen in einen marktorientierten Ansatz, stärkere Anwendungsorientierung und schnellere Produktentwicklung wollen wir das Wachstum in Nord- und Südamerika vorantreiben", erläutert Martin Füllenbach, CEO der Semperit AG Holding.

