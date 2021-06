Die gesamte Industrieproduktion in den USA stieg im Mai um 0,8% gegenüber dem Vormonat, nach einem nach unten revidierten Wachstum von 0,1% im April und lag damit über dem Marktkonsens von 0,6%. Kapazitätsauslastung bei 75,2% gegenüber 75,1% erwartet. Vormonat revidiert auf 74,6% vs. 74,9%. Produktion im verarbeitenden Gewerbe bei 0,9% vs. 0,8% erwartet. Vormonat revidiert auf -0,1% vs. +0,4%. Die heutigen Zahlen lagen über den Erwartungen der Analysten, die Revisionen waren jedoch eine kleine Enttäuschung. ...

