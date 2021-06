Der CEO der S Immo, Bruno Ettenauer, lädt diesen Donnerstag (17.6.) zu Fragestunden rund um das Übernahmeangebot der Immofinanz ein. Die Veranstaltung richtet sich prinzipiell an alle Aktionäre, wobei vor allem österreichische Kleinaktionäre von dem Dialog mit dem CEO profitieren werden. Um möglichst vielen Anlegern die Möglichkeit zu bieten, an der Fragestunde teilzunehmen, hat die S Immo gleich zwei, jeweils einstündige Telefonkonferenzen anberaumt, Details dazu siehe unten. "Wir halten es für absolut notwendig, unseren Aktionären schon vor der außerordentlichen Hauptversammlung am 24. Juni 2021 die Möglichkeit zu bieten, sich über das Übernahmeangebot genaustens zu informieren. Ich freue mich schon darauf, mit ...

