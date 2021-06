Amsterdam (awp/awp/sda/reu) - Die Europäische Union hat einige in der Vergangenheit an Wettbewerbsverstössen beteiligte grosse Investmentbanken von bestimmten Anleiheverkäufen im Zusammenhang mit dem Corona-Wiederaufbaufonds ausgeschlossen. Die EU-Kommission will sorgfältig prüfen, ob solche Primärhändler, die Wettbewerbsregeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...