Aktien: AMC - Insider nehmen Gewinne mit

Anzeige / Werbung Die Aktie von AMC Entertainment hat sich in den Handelstagen im Juni mehr als verdoppelt. Führungskräfte der Kinokette haben ihre Aktienverkäufe auf 13 Millionen Dollar für den bisherigen Monat gesteigert. Die Aktien von AMC haben sich mit dem jüngsten Anstieg im bisherigen Jahresverlauf mehr als 26 Mal verteuert. Die sogenannte Meme-Aktie ist auf einer Welle der Unterstützung von Anlegern in den sozialen Medien gesurft, was wiederum Insider nun genutzt haben, um jetzt wieder Papiere auf den Markt zu werfen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Sie haben bereits zu Beginn dieses Jahres Aktien verkauft, doch die Anzahl der Verkäufer als auch das Volumen haben jetzt zugenommen haben. Insider nutzten den Intraday-Rekordpreis von über 72 Dollar zum Verkauf von Aktien der in Schwierigkeiten geratenen Firma. Zehn Insider haben bisher im Juni knapp 240.000 Aktien für insgesamt 12,9 Millionen Dollar verkauft, wie aus den bei der Börsenaufsicht (SEC) eingereichten Unterlagen hervorgeht. Das ist ein durchschnittlicher Preis pro Aktie von 54,12 Dollar, mehr als das Doppelte des Preises von 26,12 Dollar, zu dem die Aktie am 28. Mai schloss, dem letzten Handelstag im Mai. AMC-Aktie dennoch Richtung Jahreshoch Die Aktie von AMC schwankte in den vergangenen Tagen zwar seitwärts zwischen rund 35 und 72 Euro, doch der Trend seit Ende Mai zeigt aufwärts. Gestützt wird der Titel von einem steigenden MACD (Momentum). Ein Test des Jahreshochs bei rund 72 Dollar erscheint aus charttechnischer Sicht ebenfalls möglich. Enthaltene Werte: US0378331005,US36467W1099,US95058W1009,CA09228F1036,US00165C1045

