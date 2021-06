Die aktuell längste Serie: Carl Zeiss Meditec mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 3.98%) - die längste Serie dieses Jahr: Verbio 13 Tage (Performance: 36.72%). Tagesgewinner war am Dienstag Baumot Group mit 51,43% auf 0,10 (201% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 171,43%) vor Mologen mit 49,12% auf 0,05 (1889% Vol.; 1W 27,50%) und Geely mit 5,13% auf 2,44 (78% Vol.; 1W 7,59%). Die Tagesverlierer: Nikola mit -9,36% auf 15,60 (98% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -15,90%), Vapiano mit -9,07% auf 0,33 (33% Vol.; 1W -14,03%), Canadian Solar mit -5,24% auf 38,14 (56% Vol.; 1W -2,63%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Microsoft (9321,08 Mio.), Nvidia (8646,29) und Alphabet (5591,48). Umsatzausreisser nach oben ...

