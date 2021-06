Das von BMW und Ford mitfinanzierte Feststoffbatterie-Startup Solid Power will über die Fusion mit einem Finanzvehikel an die US-Börse Nasdaq kommen. Solid Power werde in dem Deal mit der Börsenhülle DCRC (Decarbonisation and Acquisition Corporation) fusioniert und mit Abschluss weitere Finanzmittel in Höhe von rund 650 Millionen US-Dollar aufnehmen, teilte Solid Power in Louisville mit. Der Unternehmenswert inklusive Schulden liege damit dann bei rund 1,2 Milliarden Dollar. BMW und Ford hatten ...

