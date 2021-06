Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt scheint der nunmehr seit Mitte Mai andauernde Aufwärtstrend etwas zu erlahmen. Zumindest gemäss den vorbörslichen Notierungen zeichnet sich am Mittwoch eine etwas tiefere Eröffnung ab - nach elf Tagen mit Kursgewinnen in Folge. Die Marke von 12'000 Punkten bleibt aber in Reichweite. ...

