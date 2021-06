Die Analysten der Baader Bank bestätigen nach der jüngsten virtuellen Roadshow ihre Kauf-Empfehlung und das Kursziel in Höhe von 149,0 Euro für Lenzing. Wie die Analysten schreiben, sei das Nachfrageumfeld laut Lenzing weiterhin sehr gut. Darüber hinaus sei Lenzing auch positiv, die zusätzlichen Tencel-Kapazitäten (des neuen Werks in Thailand, das die Produktion in 2H21 aufnehmen wird) am Markt platzieren zu können. Laut Lenzing liegen die Umsätze im Textileinzelhandel in China und Nordamerika über dem Niveau von 2019.

Den vollständigen Artikel lesen ...