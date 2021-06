Die ?Kathrein Privatbank? launcht ihren neuen ?Markenauftritt.Das Rebranding wurde gemeinsam mit dem in New York ansässigen Designbüro? &Walsh ?und der Wiener Kreativagentur? Kobza and The Hungry Eyes (KTHE) ?in einem mehrmonatigen Prozess erarbeitet. - "Wir wollen mit dieser Kampagne bewusst das wichtigste Gut einer Privatbank in den Vordergrund stellen: Die persönliche Vertrauensbeziehung zwischen den Kunden und ihren Private Bankern", so Vorstandsvorsitzender Wilhelm Celeda. Mit dem neu entwickelten Service FamilyKonsult bündelt die Kathrein Privatbank etwa ihre Expertise rund um die Themen Nachfolge, familiäre und unternehmerische Vermögen und Stiftungen. "All diese Bereiche sind komplex und oft eng miteinander verwoben, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...