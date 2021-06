FACC hat erneut seine besten Lieferanten ausgezeichnet: Als bester Lieferant des Jahres 2020 wurde Howmet Fastening Systemsmit dem FACC Excellent Supplier Award in Gold ausgezeichnet. Der Industriekonzern gehört zum amerikanischen Aerospace-Unternehmen Howmet Aerospace und bietet eine große Bandbreite an Befestigungslösungen für die Luft- und Raumfahrt. Dank seines Know-hows und der hohen Qualitäts- und Lieferstandards ist Howmet Fastening Systems ein wichtiger Partner an der Seite von FACC und konnte sich so den ersten Platz sichern. Den Award in Silber erhielt Tata Advanced Systems. Die Tochtergesellschaft des indischen Industriekonzerns Tata Sons ist ein wichtiger internationaler Lieferant von Radar- und Kontrollsystemen und sorgt mit seinem Know-how ...

Den vollständigen Artikel lesen ...