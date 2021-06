Der IERA-Innovationspreis 2021 geht an ABB mit seiner Pixelpaint-Lackiertechnik. Zusammen mit Lackierrobotern erlaubt diese Technik eine individuelle zweifarbige Fahrzeuglackierung ohne Lack-Overspray in einem Lackierdurchgang. Der alljährlich vergebene ‚Award for Innovation and Entrepreneurship in Robotics & Automation' (IERA) würdigt die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie bei der Herstellung von Robotern und wird jährlich gemeinsam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...