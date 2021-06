Das Landesumweltamt in Nordrhein-Westfalen (LANUV) darf von den Betreibern dualer Systeme die Zahlung höherer Sicherheitsleistungen per Sofortvollzug verlangen. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in Münster wies am 4. Juni in mehreren Beschlüssen (20 B 937/20 u.a.) im Eilverfahren die Beschwerden von sechs dualen Systemen gegen Beschlüsse der Verwaltungsgerichte Gelsenkirchen und Köln ...

