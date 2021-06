Der Euro steht bei 1,0897 und bewegt sich damit ebenso wenig wie der US-Dollar bei 0,8992 Franken.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung geldpolitischer Beschlüsse der US-Notenbank Fed kaum verändert. Die Gemeinschaftswährung kostete am Vormittag 1,2122 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Morgen und auch am Vorabend. Das gleich Bild präsentiert sich beim Franken. Der Euro steht bei 1,0897 und bewegt sich damit ebenso wenig wie der US-Dollar bei 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...