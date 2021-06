Die beiden Unternehmen Zumtobel Lighting und Tridonic haben am Standort in Dornbirn zum 25. Mal in Folge die Ökoprofit-Auszeichnung vom Land Vorarlberg für ihren Einsatz in Klima- und Umweltschutz erhalten. "Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet für mich enkeltaugliches Wirtschaften. Damit meine ich, dass ökologische, ökonomische und soziale Ressourcen von Unternehmen und der Gesellschaft nur insoweit verbraucht werden, als dass diese Ressourcen auch künftigen Generationen in der gleichen Qualität und Menge zur Verfügung stehen werden", so Mario Wintschnig, CSR Manager, Zumtobel Group.

Den vollständigen Artikel lesen ...