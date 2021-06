Der Aufsichtsrat der Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat den einstimmigen Beschluss gefasst, das per Ende Februar 2022 auslaufende Vorstandsmandat von Johann Strobl um weitere fünf Jahre zu verlängern. "Damit würdigt der Aufsichtsrat die außerordentlichen Leistungen von Johann Strobl in den vergangenen Jahren, seine herausragende fachliche Kompetenz sowie sein umsichtiges Führungsverhalten", heißt es in einer RBI-Mitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...