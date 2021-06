Henkel hat den Verkauf der beiden Deo-Marken Right Guard und Dry Idea abgeschlossen. Mit diesem Schritt will sich der Konsumgüter-Konzern stärker auf seine Kernmarken und -kategorien konzentrieren. Right Guard ist eine Körperpflegemarke für Männer, die Deos und Duschgels anbietet, Dry Idea ist eine Deo-Marke für Frauen. Beide werden hauptsächlich auf dem nordamerikanischen bzw. britischen Markt angeboten und gehen nun an das US-Unternehmen Thriving Brands. Im vergangenen Jahr hatte Henkel angekündigt, Marken und Kategorien mit einem Gesamtumsatzvolumen von mehr als 1 Mrd. Euro identifiziert zu ...

