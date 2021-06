Zürich (awp) - Der CS-Immobilienfonds 1a Immo PK soll an der Schweizer Börse gelistet werden. Die Wandlung des Fonds in einen kotierten Immobilienfonds soll die Kotierung im zweiten Quartal 2022 erfolgen. Die Fondsleitung habe in den vergangenen Monaten geprüft, ob der ausserbörsliche (OTC-)Handel des Fonds nach wie vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...