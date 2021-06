Traum-Duo liefert ab: Heliostar Metals mit bombastischen Bohrergebnissen: 88,3 g/t Gold auf 3,05 m und 19,3 g/t Gold auf 4,57 m

Anzeige / Werbung

Gestern erfolgte die Veröffentlichung außerordentlich positiver Bohrergebnisse vom unternehmenseigenen Unga Gold Projekt. Jetzt ist für Heliostar Metals wohl ein völlig neues Bewertungsniveau notwendig!

Nach der am Dienstag vom Unternehmen selbst beantragten kurzen Handelsaussetzung und der danach erfolgten Veröffentlichung außerordentlich positiver Bohrergebnisse auf dem unternehmenseigenen Unga Gold Projekt lieferte die Aktie von Heliostar Metals gestern eine ganz große Show an der kanadischen Börse ab!

Unter einem (für Heliostar) hohen Handelsvolumen erreichte der Aktienkurs von Heliostar Metals in Kanada ein Verlaufshoch von 1,84 Can$ (+38,3 %) um dann bei einem Kurs von immer noch 1,54 (+15,7 %) zu schließen.

Quelle: Stockwatch

Ich hatte meine Leser bereits in einem Kurzupdate gestern noch vor 14 Uhr deutscher Zeit (hier der Link zu meinem Artikel) auf den von mir erwarteten Kursaufschwung sowie die zu erwartende hohe Volatilität aufmerksam gemacht.

Und noch Anfang dieser Woche, als Heliostar bei rund 1,16 - 1,20 Can$ / 0,78 - 0,83 EUR notierte, habe ich meine Spekulation auf ganz kurz bevorstehende Bohrergebnisse veröffentlicht.

Hier der Originalartikel bzw. mein Kolumnenbeitrag auf Wallstreet Online:

Traum-Duo am Start: Kommt schon diese Woche der große Durchbruch mit Kurs-Explosion?

Bohrergebnisse diese Woche: wieder +500% möglich?

Sie waren nicht dabei?

Doch zurück zu Heliostar Metals…

Lassen wir uns die Überschrift der gestrigen Unternehmensnews noch einmal auf der Zunge zergehen:

"Heliostar bohrt 88,3 g/t Gold auf 3,05 m und 19,3 g/t Gold auf 4,57 m bei Apollo, Projekt Unga, Alaska"

Das sind wahrlich Traumgehalte, die ich selbst in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet hätte (wie ich leider gestehen muss…).

Aber das Traum-Duo Charles Funk ("Star Geologe" - entdeckte u.a. das hochgradige Panuco Projekt in Mexiko, woraufhin der Aktienkurs seiner damaligen Firma in nur rund 2 Wochen um über +500 Prozent zulegte) und Rob Grey (einer der besten IR-Männer in Nordamerika) liefert gnadenlos ab.

Denn die in der Nachrichtenüberschrift genannten Goldgehalte waren nicht einmal die Spitzenwerte.

Hier als Ausschnitt einmal eine tabellarische Übersicht der Bohrergebnisse:

Spitzenwert waren sogar 172,5 g/t Gold über 1,52 Meter!

Zudem zeigt uns die Tabelle, das die Ergebnisse aus den beiden Bohrlöchern SKRC21-01 und SKRC21-02 noch ausstehen….. weitere News sind also wiederrum innerhalb kurzer Zeit zu erwarten…

Hier finden Sie die vollständige Unternehmensnachricht in der deutschen Übersetzung durch IRW Press:

Heliostar bohrt 88,3 g/t Gold auf 3,05 m und 19,3 g/t Gold auf 4,57 m bei Apollo, Projekt Unga, Alaska

"Macht's noch einmal Rob & Charles" möchte man da, angelehnt an den Filmklassiker "Casablanca", fast sagen (für die jüngeren unter Ihnen: "Casablanca" ist ein US-amerikanischer Kultfilm aus dem Jahre 1942 mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman - mehr hier auf Wikipedia).

Die wichtige Frage für SIE als Investor lautet aber:

"War's das jetzt oder geht's noch weiter?"

Nun, eine Glaskugel habe ich mir zwar vor ein paar Monaten bei Amazon bestellt - aber leider scheint diese doch noch nicht so ganz präzise zu funktionieren….

Daher hier einfach meine eigene Einschätzung bzw. Meinung:

In den kommenden Tagen wird die Aktie sicherlich eine größere Schwankungsbreite aufweisen, da mit diesen News und dem zunehmenden Handelsvolumen auch kurzfristiger orientierte Investoren/Trader auf die Aktie aufmerksam werden sollten und hier "die schnelle Mark" wittern.

Danach sollte sich jedoch relativ schnell ein neues stabiles Kursniveau im Bereich von circa 1,50 - 2,00 Can$ bzw. ungefähr 0,98 - 1,40 Euro bilden können. So weit, so gut - aber noch nicht außergewöhnlich spannend - außer, man möchte hier an den erwarteten hohen kurzfristigen Kursschwankungen verdienen. Das ist aber wie meine Leser wissen, nicht mein eigener Handelsstil. Hab ich früher mal gemacht, war spaßig, ist mir aber jetzt - mit zunehmendem Alter - zu stressig. Aber jedem das seine. Oder wie man bei mir zu Hause in Kölle so schön sagt: "Jede Jeck es anders".

Ich selbst gehe jedenfalls davon aus, dass jetzt, wo Heliostar Metals mit DIESEN Bohrergebnissen unserem IR-Profi Rob Grey endlich die richtige Munition besorgt hat, dieser sofort sein bestens gepflegtes Netzwerk großer institutioneller Anleger in Nordamerika, insbesondere aber in New York und Toronto sowie entlang der amerikanischen Westküste persönlich anspricht und Heliostar Metals wärmstens präsentiert.

WICHTIG: Die meisten dieser Anleger haben mit Rob Grey bzw. mit Extorre Gold Mines und Exeter Resource Corp (diese Unternehmen hat Rob jahrelang repräsentiert) richtig gutes Geld verdient - denn beide Companies wurde jeweils zu hohen Aufschlägen von den Branchengiganten Yamana Gold bzw. Goldcorp übernommen.

Was denken Sie wohl, wie diese Herrschaften (M/W/D ??) reagieren werden, wenn Rob jetzt mit seinem neuen Deal und DIESEN Bohrergebnissen vor der Tür steht. Denn Rob hat nicht Tag und Nacht mit diesem oder jenem Deal dort an ihre Türen geklopft und permanent mit irgendwelchen Klitsch-Buden genervt. Nein, diese Herrschaften wissen: "Wenn der Rob ankommt, dann hat er was "richtig Gutes" zu bieten.

So ist es!

Ein wichtiges Charakteristikum dieser professionellen Anleger ist meist auch, dass es ein paar Tage länger dauert, bevor man sich die ersten Stücke eines Unternehmens ins Depot legt - egal, wie gut die Ergebnisse sind und auch egal, wie viel Geld man vorher mit Rob Grey schon verdient hat.

Erstmal muss eigenes Research her und eventuell schickt man sogar den Geologen seines Vertrauens erstmal auf einen Field-Trip zur Projektbesichtigung.

Aber dann - wenn dann alles passt… dann steigt man dick ein. Und dann kommt es auch nicht mehr auf ein paar Cent beim Einstiegskurs an - denn in diesen Etagen denkt man "BIG!"

Think Big or Go Home!

Zudem kauft man als großer "Insti" auch nicht einmal Aktien und schaut dann der Entwicklung zu; nein - man ist ständig am Markt tätig und vergrößert oftmals im Laufe der Zeit und bei weiterhin positiver Fundamentalentwicklung seine Aktienposition.

Kleiner Exkurs (kann auch gerne übersprungen werden…)

Grundsätzlich anders also als die meisten kleinen Privatanleger (und wie ich gestehe, oftmals auch ich selbst), die bei jedem kleinen Kursverlust laut rumheulen, die Schuld bei anderen suchen und dann auch noch meistens versuchen, ihren zu hohen Einstandskurs durch permanente Nachkäufe auf billigerem Kursniveau zu vermindern.

Ich sage Ihnen aus leidvoller Erfahrung:

Das klappt nur bei den wirklich - wirklich - wirklich guten Unternehmen mit den besten Managementteams….

Glauben Sie es mir und meinen über 30-Jahren Börsenerfahrung - oder laufen Sie halt selbst ins offene Messer.

"Aus Schaden wird man klug" ist nicht umsonst eins der Sprichwörter mit dem meisten Wahrheitsgehalt.

Genug philosophiert…. Sorry ??

+++ Exkurs Ende +++

Daher bin ich persönlich davon überzeugt, dass der große Run bei Heliostar Metals - ausgehend vom jetzt erhöhten Startrampen-Niveau - eigentlich im nächsten Juli und dann bis in den Spätherbst hinein erst losgeht. Für uns Privatanleger eröffnet sich damit genau jetzt in den letzten Juni bzw. den ersten vielleicht zwei Juli-Wochen noch eine zeitlich begrenzte Einstiegschance bei einem noch niedrigen Aktienkursniveau.

Denn nochmal: Diese Profi-Anleger spielen dieses Spiel nicht für einen läppischen Kursverdoppler…

Die Story geht gerade erst los!

