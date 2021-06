Die aktuell längste Serie: Carl Zeiss Meditec mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 4.45%) - die längste Serie dieses Jahr: DWS Group 13 Tage (Performance: 12.08%). Tagesgewinner war am Mittwoch Klondike Gold mit 9,70% auf 0,15 (486% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 6,52%) vor Vapiano mit 5,14% auf 0,35 (55% Vol.; 1W -10,77%) und Signature AG mit 4,76% auf 0,66 (58% Vol.; 1W 0,00%). Die Tagesverlierer: Baumot Group mit -16,14% auf 0,08 (224% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -50,00%), Transocean mit -7,84% auf 4,35 (% Vol.; 1W -7,84%), BioNTech mit -6,56% auf 203,85 (207% Vol.; 1W -15,59%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Microsoft (14011,74 Mio.), Nvidia (10939,86) und Alphabet (6615,85). Umsatzausreisser nach oben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...