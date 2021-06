Leicht nachgeben musste gestern der heimische Markt, der ATX ging mit einem geringen Minus von 0,1% aus dem Handel. Auch in Wien herrschte allgemein Zurückhaltung, dementsprechend waren die Umsätze gering und die Bewegungen bei den einzelnen Titeln hielten sich in engen Grenzen. Auch die Ergebnisberichte der einzelnen Unternehmen sorgten kaum für Aufsehen, Agrana ist mit einem niedrigeren operativen Ergebnis in das neue Jahr gestartet, der Stärke- und Zuckerkonzern konnte trotz dieser leichten Enttäuschung gestern einen kleinen Zuwachs von 0,2% erzielen. Kapsch TrafficCom legte endgültige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020/21 vor, der Mautausrüster bestätigte dabei im Großen und Ganzen die bereits im April vorgelegten ...

