Das FOMC beschloss gestern eine leichte Anhebung der Zinsen für die Überschussreserven, während das Dot-Plot-Chart auf zwei Zinserhöhungen im Jahr 2023 hinwies. Dies bedeutet natürlich nicht, dass es mit Sicherheit zwei Zinserhöhungen im Jahr 2023 geben wird, aber es wurde ein Signal an die Märkte gesendet, dass eine geldpolitische Straffung in den Vereinigten Staaten, wenn auch noch in weiter Ferne, kommen wird. Und die Märkte reagierten im Einklang mit diesen Erwartungen - Aktien und Gold zogen ...

