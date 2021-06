Viermal im Jahr - am dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember - laufen die Kontrakte für die Aktienindexfutures, die Aktienindexoptionen, Aktienfutures und die Aktienoptionen aus. Auch viele nicht-amerikanische Kontrakte wie der DAX-Future enden an diesem Tag. Quelle: Bee Felten-Leidel, unsplash.com Zu bestimmten Zeiten - auch "triple witching hours" genannt - stellen viele Investoren ihre bestehenden Kontrakte glatt, was zu hohen Handelsaktivitäten führt. Der viermal jährlich stattfindende Hexensabbat wird auch "dreifacher" oder "großer Hexensabbat" genannt beziehungsweise ...

