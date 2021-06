Die Zentralbank der Republik Türkei hat ihren Leitzins, wie allgemein erwartet, unverändert an der effektiven Untergrenze von 19,00% belassen. Das Komitee sagte, dass der derzeitige straffe geldpolitische Kurs entschlossen beibehalten werde, bis ein signifikanter Rückgang der Inflation in Richtung des im April prognostizierten Pfades des Inflationsberichts erreicht werde. Die politischen Entscheidungsträger merkten an, dass das starke Wirtschaftswachstum durch eine solide Auslandsnachfrage gestützt ...

