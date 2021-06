Die Aktie von ThyssenKrupp (TKA.DE) gibt am Donnerstag um 1,25% auf 8,87 Euro nach und testet zum zweiten Mal in dieser Woche das 38,2% Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung, die im September 2020 begann. Mittlerweile hat der Kurs ausgehend von seinem Hoch vom März (12,03 Euro) über 25% an Wert verloren, sodass sich die Aktie technisch gesehen in einem Bärenmarkt befindet. Die Verluste wurden ausgeweitet, nachdem die Unterstützungszone oberhalb der Marke von 10 Euro aufgegeben wurde. Auch die ...

