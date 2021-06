Der S&P500 ist am Vortag mit einem Abschlag von 0,54% bei 4.223 Punkten aus dem Handel gegangen und ist damit am Widerstand bei 4.250 Punkten nach unten abgeprallt. Die Short-Position ist gut im Rennen. Es bildete sich am Vortag eine rote Tageskerze, zudem wurde der 10er-EMA bei 4.229 Punkten nach unten durchbrochen. Vorbörslich notiert der S&P 500 erneut tiefer bei 4.208 Punkten. Kurse unter dem 10er-EMA deuten eher ...

