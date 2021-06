Varta AG 0.70% PixelInvestment (THREEEGY): VARTA ist gesucht ... ... und wird heute mit einem Zuwachs von knapp 4 % auch gefunden. Ein ordentlicher Pump, so kurz vor der virtuellen Hauptversammlung des Batterienherstellers. Bisher hat uns die Aktie von VARTA im wahrsten Sinne des Wortes "elektrisiert" und ist deshalb ein stabiler Bestandteil von "Three Energy". Denn fast 150 % Kursplus können sich wirklich sehen lassen! Und dabei gehört VARTA bei der Gewichtung von aktuell 7,6 % in unserem Portfolio wahrlich zu den Großen. (17.06. 13:35) >> mehr comments zu Varta AG: www.boerse-social.com/launch/aktie/varta_ag Sixt 1.12% Maerchenprinz (UEP02): Die Jungen übernehmen. (17.06. 13:22) >> mehr comments zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...