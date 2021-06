Frau Panzer, geben Sie eine Vorschau. Was erwartet die Teilnehmer in diesem Jahr? Ute Panzer: Beim live e-symposium 2021 ist unser Blick ganz klar in die Zukunft gerichtet. Drei Tage lang dreht sich in der virtuellen Welt von Engel alles um die Zukunft des Spritzgießens. Welche neuen Chancen tun sich auf und wie können wir diese gemeinsam bestmöglich mit unseren innovativen Technologien nutzen. - ...

