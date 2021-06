Neste und Lyondell Basell haben eine Kooperationsvereinbarung getroffen die regelt, dass Lyondell Basell von Neste einen vollständig aus erneuerbaren und biobasierten Quellen hergestellten Rohstoff bezieht. Dieses Material soll in einem Cracker am Standort des Polymerherstellers in Wesseling aufgespalten, zu Polymeren weiterverarbeitet und unter dem Markennamen Circulenrenew angeboten werden. Lyondell Basell stellte im April 2021 die Circulen Produktfamilie vor. Die Circulenrenew Produktlinie umfasst Polymere, die auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Polymere aus dem mechanischen ...

